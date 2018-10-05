Улица Васильева в Перми прошла приемку

15:12 | 8.10.2018

Еще один объект программы «Безопасные и качественные дороги» прошел проверку на качество.



Улица Васильева - один из самых важных и крупных объектов ремонта этого года в краевом центре. Она обеспечивает связь между двумя районами Перми – Индустриальным и Свердловским, является магистралью, позволяющей транспорту выходить через улицу Героев Хасана на Восточный обход и через улицу Свиязева на шоссе Космонавтов, Космонавта Леонова и далее на Западный обход города. Участок улицы Василия Васильева, где велись работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», – от улицы Героев Хасана до улицы Карпинского. Общая площадь ремонта - более 45 тысяч кв. метров.



Ремонт осуществляла компания «Проектно-конструкторская фирма «КСОРЗ-М». Стоимость работ - около 54 млн руб. В ходе ремонта выполнены работы по фрезерованию старого дорожного полотна, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона на участке 4,5 км, поднятию 6 верхних оснований колодцев на проезжей части и 3 на тротуаре, установке бортового камня. Кроме того, обустроены тротуар и семь новых остановочных пунктов, установлено пешеходное ограждение у путепровода, а также барьерное ограждение, выполнена дорожная разметка.



Данный дорожный объект в связи с низкими темпами производства работ был взят на особый контроль общественными инспекторами при Общественной палате края, осуществляющими независимую оценку качества и проверку хода ремонта на всех дорожных объектах.



При приемке объекта замечаний у приемочной комиссии не поступило, в том числе и у представителя Общественной палаты. Акт приемки подписан.