«Т Плюс» подготовила к зиме более 165 км тепловых сетей в Кировском районе Перми

14:48 | 8.10.2018

В осенне-зимний период отоплением и горячей водой будут стабильно обеспечены 143 тысячи жителей правобережной части города.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 провели гидравлические испытания и выполнили текущий ремонт 45 км магистральных и 120 км квартальных тепловых сетей правобережной части Перми. Кроме того, к работе полностью готово оборудование 54 ЦТП. Эти мероприятия позволят надежно обеспечить теплом и горячей водой 143 тысячи жителей Кировского района.



Также энергетики заменили ряд изношенных участков теплосетей. На ул. Волгодонской проведена реконструкция 240 метров тепломагистрали, проложенной в 1979 году, от ул. Каляева до ул. Волгодонской, 14. В ходе работ увеличен диаметр трубопровода с 300 мм до 400, это повысит пропускную способность и обеспечит возможность подключения к теплу новых потребителей. В рамках благоустройства данного участка энергетики дополнительно заасфальтировали пешеходную дорожку длиной 160 м для повышения комфорта горожан.



На улице Маршала Рыбалко «Т Плюс» заменила 431 м теплопровода диаметром 300 мм. Новый участок смонтирован и запущен в работу после проведения необходимых гидравлических испытаний. Сейчас здесь завершается благоустройство, укладывается верхний слой дорожного покрытия и асфальтируются парковочные карманы. Также подрядные организации установили остановочный комплекс.



Крупная реконструкция участка протяженностью 700 метров проводится на правобережной улице – Сивашской. На месте старых труб монтируются новые магистральные сети в особо прочной изоляции, диаметром 500 мм.



В 2018 году на подготовку теплосетевого комплекса Перми энергетики «Т Плюс» направили 800 млн рублей. В ходе межсезонной подготовки по федеральной программе «Re:Конструкция» было переложено 26 км теплосетей, 10 км – с применением труб в ППУ-изоляции со сроком службы до 25 лет.