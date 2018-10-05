В Пермском крае обучат тьюторов для работы с пожилыми людьми по компьютерной грамотности

13:32 | 8.10.2018

Министерство социального развития Пермского края в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» объявило набор тьюторов (репетиторов) для работы с пожилыми людьми по компьютерной грамотности. До 12 октября у всех муниципалитетов Прикамья есть возможность определить тьюторов и направить их на обучение. Оно пройдет дистанционно в конце октября в форме вебинара на базе Пермского краевого многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг.



Напомним, в Прикамье минсоцразвития Пермского края совместно с министерством информационного развития и связи разработали единую программу курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения. Их обучают базовым навыкам работы на компьютере: поиску сведений в интернете, общению в чатах, ведению электронной переписки, использованию ресурсов по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, работе с порталом «Управляем вместе».



В 2018 году в муниципалитетах организованы 23 образовательные площадки для проведения компьютерных курсов для пожилых людей – это классы в школах, колледжах, техникумах, электронные залы в библиотеках, МФЦ. С начала года в Пермском крае курсы прошли уже более 550 человек. 5 октября очередная группа граждан старшего поколения завершила обучение в библиотеке им. Пушкина города Перми. Пожилым людям по итогам курсов вручаются сертификаты в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого является Александр Бойченко.



Мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные его задачи – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.