В Прикамье проходит акция для пожилого населения «Здоровье прежде всего»

12:55 | 8.10.2018

В рамках месячника пожилого человека пермский краевой центр медицинской профилактики приглашает всех желающих принять участие в акции «Здоровье прежде всего!», приуроченной к Всемирному дню сердца.



В ходе акции пациенты центра здоровья при прохождении ежегодного профилактического обследования смогут помимо основных показателей здоровья также узнать показатели липидного спектра крови.



Напомним, что в ежегодное профилактическое обследование входит определение состояния сердечной мышцы, определение состава тела, функции легких, уровня сахара и глюкозы крови, изучение состояния сосудов на наличие признаков атеросклероза, измерение внутриглазного давления и остроты зрения, стоматологический осмотр полости рта, для курящих: измерение уровня угарного газа и кислорода в крови.



Акция «Здоровье прежде всего» проходит с 1 по 31 октября.



Прием осуществляется по записи. Адрес: г. Пермь, ул. Пушкина, 85 (остановка Центральный рынок). Справки по телефону 236-44-31.