В Перми принята после ремонта улица Петропавловская

12:25 | 8.10.2018

Улица Петропавловская в краевом центре отремонтирована в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» дорожники выполнили весь объем работ, предусмотренный техническим заданием в рамках муниципального контракта. На объекте выполнено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, подняты 92 верхних строения колодцев на проезжей части и 62 на тротуаре, установлен бортовой камень, уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетона. Кроме того, подрядчик провел ремонт газона.



Лабораторные испытания подтвердили надлежащее качество асфальтобетона. У приемочной комиссии вопросов по качеству ремонта не возникло. Объект принят, акт приемки подписан.



Дорога имеет большое значение для организации дорожного движения в краевом центре. По ней интенсивный трафик, идущий большей частью на коммунальный мост, соединяющий два берега Камы.