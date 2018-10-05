В Перми завершено восстановление дома по улице Свиязева после взрыва газа

12:20 | 8.10.2018

Подрядная организация «НЬЮ ГРАУНД» завершила строительные работы по восстановлению несущих конструкций и инженерных систем (теплоснабжения и электроснабжения) третьего подъезда в доме по адресу: Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае этого года произошел взрыв бытового газа. Стоимость работ составила 3,7 млн рублей. Восстановление внутренней отделки квартир будет производиться за счет администрации города Перми.



Напомним, все необходимые документы на разработку проекта и выполнение работ поступили в Фонд капитального ремонта 26 июня. Администрация Перми расселила жителей в маневренный фонд и объявила чрезвычайную ситуацию на объекте. По заказу администрации подрядная организация ЗАО «ПИРС» выполнила обследование технического состояния дома и разработала задание на проектирование. Проект на выполнение работ выполнен ОАО «НЬЮ ГРАУНД».



Отметим, порядок принятия решений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера утвержден Постановлением правительства Пермского края от 01.11.2017 № 883-п.