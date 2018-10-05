Неделя в Перми будет холодной

12:12 | 8.10.2018

Сейчас в столице Прикамья 10 градусов, пасмурно. Сегодня, 8 октября, днем в Перми ожидается до 11 °С, дождь, ночью около 3 °С.



Завтра днем будет около 6 °С, без осадков, ночью заморозки до -1 °С. В среду, 10 октября, будет около 7 °С, дождь. В четверг столбик термометра покажет около 6 °С. В пятницу будет около 4 °С, возможен снег. В выходные, по предварительным прогнозам, еще немного похолодает.