16-летнюю жительницу Прикамья обвиняют в краже денег с банковского счета бабушки

14:55 | 7.10.2018

Закончено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетней жительницы Чайковского в совершении кражи с банковского счета, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, в начале июня 16-летняя девушка, воспользовавшись приложением на сотовом телефоне, тайно перевела 4 тысячи рублей с банковского счета своей бабушки на банковский счет подруги. Девушки потратили деньги по своему усмотрению.



Уголовное дело передано в суд.