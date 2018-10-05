Пермь: новости дня
14:55 | 7.10.2018
16-летнюю жительницу Прикамья обвиняют в краже денег с банковского счета бабушки
Как полагает следствие, в начале июня 16-летняя девушка, воспользовавшись приложением на сотовом телефоне, тайно перевела 4 тысячи рублей с банковского счета своей бабушки на банковский счет подруги. Девушки потратили деньги по своему усмотрению.
Уголовное дело передано в суд.
© «Вечерние Ведомости»
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