Планетарий поделится с пермяками новостями космонавтики

14:53 | 7.10.2018

В среду, 10 октября, в 19:00 в звездном зале Пермского планетария пройдет публичная лекция «Что происходит в небе?».



Слушатели узнают о свежих событиях космонавтики и достижениях автоматических станций, о старых, новых и будущих космических обсерваториях, лабораториях и зондах. Гостям планетария расскажут о текущей работе на МКС, полете зонда «Паркер» к Солнцу, работе солнечных обсерваторий, о борьбе Curiosity и Opportunity с пылевыми бурями на Марсе и о многом другом.



— Сложно охватить все, но мы обязательно постараемся продемонстрировать самые яркие страницы современной работы в космосе, — пояснили в планетарии.



Лекция пройдет в рамках совместного проекта планетария с ПГНИУ «Окно во Вселенную».



Вход свободный. Подать групповую заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам 260-41-29, 294-34-11.