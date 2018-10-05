Пермь: новости дня
14:51 | 7.10.2018
Талантливые педагоги Прикамья получат вознаграждение почти на 5 млн рублей
От лица губернатора Пермского края Максима Решетникова педагогов с профессиональным праздником поздравила первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина.
По ее словам, на современных педагогах особая ответственность. Обучая других, они успевают параллельно учиться сами. Потому что понимают: от знаний, масштабности мышления, постоянного стремления к саморазвитию зависит будущее не только Пермского края, но и всей страны. «Знаю, какой высокой ценой дается этот результат. Спасибо, что не жалеете ни сил, ни времени и при этом сохраняете активность, с энтузиазмом беретесь за новые задачи. Одна из них — цифровизация образования. Уже меньше чем через 2 года интернет придет во все школы региона, и каждый из вас сможет использовать возможности Всемирной паутины в ежедневной работе. Будем и дальше вкладываться в образование. Реализуем масштабную программу по строительству школ и садиков (за 5 лет — 27 садов и 27 школ), приводим в порядок учреждения среднего профессионального образования. Словом, стремимся создавать для вас и ваших учеников современные и комфортные условия. Чтобы вы шли на работу с удовольствием, чтобы ощущали нашу заботу», — зачитала обращение губернатора Ольга Антипина.
Ольга Антипина вручила дипломы победителей федерального уровня конкурса «Лучшие учителя». Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина вручила дипломы победителей регионального уровня конкурса «Лучшие учителя».
Раиса Кассина поздравила учителей с профессиональным праздником и отметила, что благодаря нашим педагогам Пермский край — один из сильнейших в стране по уровню школьного образования. «Сегодня в крае работают более 43 тысяч педагогов. За последние годы наши учителя не раз становились победителями и лауреатами всероссийских конкурсов профессионального мастерства, а их ученики — призерами международных олимпиад. Наши педагоги активно поддерживают цифровизацию образовательного процесса: проходят курсы переподготовки и повышения квалификации, переходят на электронные дневники и журналы. Участвуют в проектах, направленных на повышение интереса к техническим и естественно-научным специальностям, обучаются технологиям работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и многое, многое другое!»
Среди награжденных — победители профессиональных конкурсов, авторы инновационных практик, публикаций, экспериментов. Их ученики демонстрируют высокое качество знаний по предметам, ежегодно становятся участниками научно-практических конференций, авторами исследовательских проектов, победителями региональных, всероссийских олимпиад, творческих конкурсов. В Пермском крае в 2018 году — 19 победителей федерального уровня конкурса из 10 муниципальных районов и городских округов Пермского края. Они получат денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, 25 победителей конкурса регионального уровня из 14 муниципальных районов и городских округов Пермского края получат денежное вознаграждение из краевого бюджета в размере 40 тыс. рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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