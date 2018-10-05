Пермь: новости дня
14:45 | 7.10.2018
В Прикамье состоятся публичные слушания бюджета на три года
Ранее глава региона обозначил, что главная задача краевых властей — обеспечить финансирование всех социальных обязательств и программы развития края. По его словам, бюджет останется социально направленным — продолжится увеличение финансирования основных социальных сфер: образования, здравоохранения и соцподдержки.
По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, впереди проект главного финансового закона ждут публичные слушания, поправки на профильном комитете и первое чтение на пленарном заседании. «В законе заложены все необходимые финансовые средства на реализацию проектов в сфере строительства и объектов инфраструктуры. При этом радует, что бюджет сохранил свою социальную направленность, что является прочной базой для социальной сферы, ее стабильности. Можно также отметить частичное погашение задолженности по бюджетным кредитам, которая появилась в 2015–2017 годах, что позволяет в целом подчеркнуть большую сбалансированность бюджета Пермского края. Это говорит, прежде всего, о качественном и продуманном подходе к его формированию», — отметил Валерий Сухих.
Публичные слушания — важный этап законотворческого процесса. На этой стадии проект бюджета представят члены краевого правительства. На публичные слушания приглашены депутаты Законодательного собрания, руководители профсоюзных организаций, представители общественности, муниципалитетов.
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы расскажет первый заместитель председателя правительства края Ольга Антипина. Проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 гг. представит министр финансов Елена Чугарина.
С докладом о предусмотренных в проекте бюджета изменениях социальной политики и основных аспектах программы «Здравоохранение» выступит заместитель председателя правительства Татьяна Абдуллина.
Первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин обозначит приоритетные сферы строительства на ближайшие три года и ключевые объекты в них.
О наиболее важных тенденциях в развитии образования, культуры, спорта и туризма расскажет зампред правительства Антон Клепиков.
После докладов предусмотрены вопросы от участников и выступления в прениях. Все предложения, высказанные участниками слушаний, в дальнейшем будут рассмотрены на профильных комитетах Законодательного собрания с участием представителей министерств краевого правительства.
Публичные слушания по проекту бюджета Пермского края состоятся 11 октября в 11:00 в Органном зале.
© «Вечерние Ведомости»
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