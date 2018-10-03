Дмитрий Осипов принял участие в бизнес-саммите в Дели

12:13 | 6.10.2018

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов принял участие в работе российско-индийского бизнес-саммита в Дели (Индия). Он приурочен к ежегодному российско-индийскому саммиту с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди.



Российско-индийский бизнес-саммит направлен на укрепление двусторонних связей между регионами РФ и Индии, взаимодействие представителей делового сообщества, а также на развитие дорожных карт сотрудничества российских и индийских компаний. Программа саммита включает в себя пленарную сессию и профильные круглые столы в области энергетики, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры. Сопредседателями мероприятия выступают министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Республики Индия Суреш Прабху.



В рамках мероприятия Дмитрий Осипов принял участие в официальной встрече министров промышленности и торговли РФ и Индии Дениса Мантурова и Суреша Прабху. На ней было предложено усилить сотрудничество в сфере поставок калийных удобрений в Индию, рассмотреть вопрос о субсидиях, а также запустить пилотный проект по сбалансированному применению минеральных удобрений в республике.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

– Индия всегда была и остаётся для нас важным рынком. Мы поддерживаем инициативу российских и индийских властей, направленную на усиление стратегического партнёрства, и считаем, что обнуление ввозных таможенных пошлин на минеральные удобрения в Индию, которое сейчас обсуждается в рамках создания зоны свободной торговли, отвечает духу такого сотрудничества.