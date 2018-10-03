В Перми стартовал прием заявок на конкурс проектов инициативного бюджетирования

18:05 | 5.10.2018

В соответствии с государственной программой Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» администрация Перми объявляет о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования. Прием заявок пройдет с 5 по 12 октября.



Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители города принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных вопросов местного значения и распределении части бюджетных средств на эти цели. Кроме того, они подключаются к общественному контролю за реализацией проектов.



Так, инициативные группы граждан или общественные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города, могут подготовить проект, который позволит решить ту или иную проблему. При этом, отметим, имущество и земельные участки, где будут реализовываться проекты, должны находиться в муниципальной собственности.



После чего готовится пакет необходимых документов и предоставляется в управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации Перми (улица Газеты Звезда, 9, кабинет №6) в срок с 5 по 12 октября.



Проекты планируется рассмотреть на заседании комиссии инициативного бюджетирования города Перми 17 октября. Отобранные проекты городская администрация предоставит на рассмотрение в министерство территориального развития Пермского края. В случае если идеи окажутся достойными, министерство заключает договор с администраций города. Орган местного самоуправления проводит конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ или услуг и получает субсидии. Реализация одного проекта может занимать не более 1 года.



В качестве проектов, реализованных в других территориях в рамках инициативного бюджетирования, можно назвать благоустройство дворовых территорий, организацию парка, обустройство детской площадки и другое.



Документацию конкурса инициативного бюджетирования, условия и сроки можно найти здесь: gorodperm.ru/actions/social-link/society/iniciativ.



Подробную информацию можно получить по телефону 212-30-39.