До конца года в Прикамье пройдет порядка 350 сельхозярмарок

16:52 | 5.10.2018

В 2018 году на территории региона запланировано проведение еще около 350 сельскохозяйственных ярмарок, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Всего за год в регионе состоится более 1200 ярмарочных мероприятий.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что «среди горожан востребованы свежие продукты и овощи», а для местных фермеров «зачастую становится вопросом, где реализовать урожай». Ярмарки позволяют фермерам и жителям городов «найти» друг друга.



Сельхозтоваропроизводители также отмечают важность ярмарочных мероприятий. «Труд в сельском хозяйстве тяжелый, ярмарка для сельхозтоваропроизводителей — это отличная возможность реализовать свою продукцию», — отметил на одной из состоявшихся ярмарок фермер из Бардымского района.



Для того чтобы сельхозтоваропроизводители и жители региона могли спланировать свое участие в ярмарках, профильное министерство публикует план и адреса их проведения.



В октябре на территории краевой столицы ярмарки будут проходить на двух площадках: ш. Космонавтов, 114 (рядом с фабрикой «Гознак»), и ул. Крупской, 42 (в районе пл. Дружбы).