В Пермском университете пройдет «Фестиваль научной фантастики»

15:37 | 5.10.2018

Лекции о робототехнике, мастер-классы по криптографии, программированию и «заморозке света», хакатон и «Катакана». Физический факультет Пермского университета соберет любителей научной фантастики со всего города.



На фестивале шесть ученых Пермского университета прочитают научно-популярные лекции из разных областей — от биологии до робототехники. Гости узнают об искусстве рисования светом на фотографии — фризлайте, попробуют своими руками подключить к электронному конструктору Arduino разные компоненты, работающие от электричества, а на мастер-классе по криптографии зашифруют текст и создадут тайное сообщение.



То, как связаны супергерои и наука, участники поймут в процессе интеллектуальной игры «Катакана», которая пройдет в формате «Что? Где? Когда?». Кроме этого, состоится ежегодная выставка робототехники, на которой можно будет пообщаться с юными программистами и познакомиться с их разработками.



Конкурс научно-исследовательских проектов пройдет в формате хакатона, марафона по воплощению идей и разработке приложений в ограниченный временной срок. На фестивале будут работать площадки с видеоиграми и фильмами о любимых супергероях, на которых можно отдохнуть и развлечься.



Для участия в некоторых командных конкурсах необходима предварительная регистрация. Одна команда может участвовать только в одном конкурсе. Заявки принимаются на участие в конкурсе научно-исследовательских работ (до 6 октября) (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xKpX_2GkOrFZxKLrGnukrca1eUXXMqIyjWLDM7b-xRguGA/viewform), интеллектуальной игре «Катакана» (до 10 октября) (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuYVfiQmdpfr53DIIg1pRFSHwl-3T7_OLC6eRRnJz-ZPljhg/viewform), конкурсе робототехники (до 13 октября) (docs.google.com/forms/d/12sMx-Qq6hR68t8CrQsmVu2LROHAcpx5IUgXXUqB_b2Y/viewform).



Физики Пермского университета проводят фестиваль уже четвертый год подряд. Ранее на фестивале просматривали короткометражные научные фильмы, устраивали соревнования по видеоиграм и проводили профориентационные турниры. В этом году фестиваль состоится в субботу, 13 октября, в Студенческом дворце культуры ПГНИУ. Начало в 12:00. Вход свободный.



Дополнительную информацию можно найти в официальной группе «ВКонтакте» «Фестиваль научной фантастики» (vk.com/fnf_perm).