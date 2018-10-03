Пермь: новости дня
13:46 | 5.10.2018
Максим Решетников обсудил с руководителем СИБУРа реализацию «дорожной карты» по промышленной кооперации
Стороны обсудили ход подготовки «дорожной карты» по взаимодействию СИБУРа с промышленным комплексом Пермского края.
Реализация «дорожной карты» позволит региональным предприятиям повысить эффективность взаимодействия с компанией СИБУР. В рамках промышленной кооперации с поставщиками Пермского региона СИБУР предоставляет им планы закупок в рамках инвестпроектов, перечни перспективных для импортозамещения видов продукции, обратную связь по участию в конкурентных процедурах. Стороны совместно анализируют ценообразование, работают над оптимизацией ценовых предложений, учитывая и неценовые параметры предложений, такие как качество и инновации.
«СИБУР — большая и очень высокотехнологичная компания, ориентированная на мировые стандарты, — отметил по итогам встречи Максим Решетников. — Пермские предприятия действительно могут участвовать в поставках оборудования для СИБУРа. В результате в регионе расширится класс подрядчиков, которые, работая в том числе с этой компанией, создадут новые рабочие места».
Дмитрий Конов сообщил, что во время обсуждения стороны договорились о проведении в Перми выставки для технологических и инженерных кадров СИБУРа. По его словам, это мероприятие может стать дополнительным стимулом для развития взаимоотношений компании и предприятий региона.
«У нас есть ряд проектов, реализуемых на территории Пермского края. Это строительство производства экологичного пластификатора общего назначения ДОТФ и реконструкция очистных сооружений, которые мы реализуем на пермском предприятии компании при поддержке администрации региона. Активно ведем работу с пермскими вузами для подготовки будущих сотрудников СИБУРа. Внимательно смотрим на цифровые инициативы, которые появляются в регионе», — подчеркнул Дмитрий Конов.
По итогам встречи глава Прикамья Максим Решетников сообщил, что до конца октября «дорожная карта» с СИБУРом будет доработана. Главная задача краевого правительства при этом заключается в том, чтобы аналогичные документы появились с максимальным количеством российских промышленных предприятий.
Предприятия Прикамья, участвующие в Международном газовом форуме, предложили сразу несколько решений, востребованных российскими компаниями. Так, одним из поставщиков СИБУРа является пермское ОАО «Сорбент», которое производит средства защиты органов дыхания. По словам генерального директора компании Дениса Дубовика, «Сорбент» традиционно сотрудничает с крупными компаниями. «Наши средства защиты востребованы крупными компаниями, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, — подчеркнул Денис Дубовик. — Свою продукцию мы производим на территории Пермского края, она полностью соответствует международным стандартам качества, при этом ощутимо дешевле иностранных аналогов. Разница в стоимости некоторого оборудования может составлять 300 %».
Производитель средств защиты ОАО «Суксунский оптико-механический завод» презентовал на форуме «умные каски». Генеральный директор завода Ивана Колчанов отмечает, что они способны в режиме онлайн мониторить состояние сотрудника и следить за соблюдением требований охраны труда.
© «Вечерние Ведомости»
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