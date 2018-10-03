Пермские школьники представят свой проект на международном конкурсе инженерных команд в Москве

12:57 | 5.10.2018

Команда политехнической школы «Фотоника» (школа № 93) вышла в финал международного конкурса детских инженерных команд и сможет побороться за главный приз — 1 миллион рублей.



В течение летних каникул ученики школы «Фотоника» работали над проектом «Генератор звука», который преобразует звук в электроэнергию, ребята также продумали, как реализовать эту идею в городском пространстве. Видеопрезентацию разработанного ими технического устройства они отправили в экспертный комитет конкурса. Посмотреть видеоролик можно на официальной странице школы в социальной сети (vk.com/sosh93_photonics?w=wall-113869559_768).



Финал международного конкурса состоится в начале декабря в Центральном манеже в Москве. В нем примут участие почти 300 команд из разных уголков страны: Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской, Воронежской, Калининградской областей, Алтайского, Хабаровского и Ставропольского края, республик Татарстан, Башкортостан, Саха, Коми, из Дагестана, Чечни, Карелии. Международный конкурс детских инженерных команд — это соревнование для молодых ученых и инженеров, шанс показать свой талант и инженерные навыки на международном уровне.



Конкурс проводится в целях популяризации научно-технического творчества детей и молодежи, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в научно-технической сфере, его организатором выступает Министерство образования и науки Российской Федерации.