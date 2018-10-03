Пермские школьники примут участие в финале всероссийского фестиваля юных журналистов Time Code — 2018

21:37 | 4.10.2018

Работа учащихся пермской Техно-школы им. Виктора Савиных вошла в шорт-лист финалистов фестиваля-конкурса Time Code — 2018.



С 17 по 20 октября школьники отправятся в Екатеринбург, где для молодых журналистов пройдет масштабный интенсив с участием ведущих журналистов и экспертов медиа.



Ребята вошли в число победителей фестиваля по направлению «Новые медиа», представив экспертному жюри официальный аккаунт в социальной сети Техно-школы им. Виктора Савиных (vk.com/press_centr129). Здесь начинающие корреспонденты публикуют актуальную информацию о жизни школы: новости, фото- и видеоматериалы с практических конференций, научных форумов, образовательных выставок, спортивных соревнований и праздничных мероприятий.



В Екатеринбург отправятся четверо учащихся — Виталий Плотников, Анастасия Варова, Елизавета Бузмакова, Тимур Овчинников, а также руководитель школьного пресс-центра Анастасия Кочергова-Алексеева.



Отметим, что в этом году на конкурс поступило более 800 заявок от индивидуальных и коллективных авторов школьных и студенческих СМИ в девяти номинациях: газета, журнал, онлайн-издание, мультимедийная история, статья, интервью, фоторепортаж, телерепортаж, аккаунт СМИ в социальной сети.



В состав экспертного жюри вошли известные уральские и московские журналисты, профессиональные фотографы, преподаватели и руководители факультетов журналистики российских вузов. Вместе с пермяками в финале фестиваля примут участие школьники и студенты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Саратова, Ростова-на-Дону, Ижевска, Омска, Пензы, Ульяновска, Томска, Тольятти, Качканара, Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Впервые фестиваль состоялся в 2011 году, он был инициирован общественным деятелем и лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным.