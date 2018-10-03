В столице Прикамья заработали горячие линии по вопросам запуска тепла

21:09 | 4.10.2018

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, по состоянию на 17:00 4 октября в целом по городу отопление запущено на 92 %. Для того, чтобы отработать информацию по оставшимся объектам совместно с УК, ТСЖ, ресурсниками и надзорными органами, начали работать горячие телефонные линии.



Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы — в Перми начался с 20 сентября. Как было заявлено ранее, на запуск отопления в жилые дома отводится порядка двух-трех недель. Это время необходимо для настройки гидравлических режимов. На сегодняшний день тепло подано в подавляющее число жилых домов, ведутся активные работы по устранению локальных аварийных ситуаций на сетях.



Если в этот срок отопление не запущено, а управляющая компания или ТСЖ не могут дать ответ о сроках запуска тепла и причинах его отсутствия, пермяки могут обратиться на горячие линии, которые начали работать в каждом районе города и департаменте ЖКХ с 4 октября. Время работы горячих линий: в будние дни с 09:00 до 18:00, в пятницу — до 17:00.



При обращении на горячую линию необходимо сообщить адрес помещения, краткое описание проблемы (отсутствует отопление в доме или в квартире, наблюдается неравномерный прогрев отопительного прибора по стояку), фамилию, имя, отчество, контактный телефон (по желанию). Специалисты районных отделов ЖКХ примут обращение, поставят адрес на контроль. При необходимости к решению вопроса будут привлечены надзорные ведомства.



Телефоны:



Дзержинский район — 246-61-37

Индустриальный район — 227-94-14

Кировский район — 283-31-78, 283-30-64

Ленинский район — 212-14-63, 212-13-63, 212-33-74

Мотовилихинский район — 260-37-77

Орджоникидзевский район — 263-47-26, 263-54-01

Свердловский район — 244-13-89, 244-40-13

поселок Новые Ляды — 295-86-46, 295-85-82



Департамент ЖКХ: отдел организации управления МКД — 212-50-06, 212-46-32; отдел муниципального жилищного контроля — 290-05-17, 212-69-76.