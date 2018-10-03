Игорь Сапко посетил Оханск с рабочим визитом

20:12 | 4.10.2018

В рамках региональной недели депутатов Государственной Думы РФ Игорь Сапко встретился с депутатами городской думы, активом «Единой России», осмотрел благоустроенные объекты и стройку нового корпуса больницы.



Первым в графике депутата стала встреча с депутатами Оханской городской думы, активом местного отделения партии «Единая Россия», представителями молодежного парламента Оханска и и. о. главы Оханского городского округа Дмитрием Байдиным. На встрече обсудили важные вопросы дальнейшего развития городского округа. Игорь Сапко рассказал о работе Государственной Думы РФ, формировании бюджета на 2019 год, о государственных программах, разрабатываемых на федеральном уровне.



Затем Игорь Сапко совместно с Дмитрием Байдиным посетили объекты благоустройства, реконструкция которых проходила в рамках правительственной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта партии «Единая Россия» «Городская среда».



«В Оханске в 2018 году было благоустроено 5 объектов: 1 общественная территория и 4 двора. Инновационным решением стала установка модульных котельных для отапливания домов. Сейчас в городе функционируют 32 модульные котельные, каждая отапливает 3–4 дома. Качество улучшилось, а тарифы для жителей остались на прежнем уровне — это главное!» — отметил парламентарий.



Кроме того, депутат Государственной Думы РФ осмотрел строительную площадку на ул. Серова, 6. Здесь идет строительство лечебного корпуса с инженерным блоком на 22 койки, с терапевтическим и педиатрическим отделением, палатами дневного стационара, клинико-диагностической лабораторией. Общая площадь стройки — 1400 кв. м.



Завершился рабочий визит в селе Дуброво. Игорь Сапко ознакомился с работой сельхозпредприятия ООО «Дуброво-Агро», которое специализируется на производстве молока, а также посетил отремонтированный школьный стадион.



«Стадион — настоящее место притяжения для ребят. Мальчишки и девчонки с удовольствием занимаются здесь спортом, играют в футбол и баскетбол. В малых населенных пунктах наличие таких спортивных объектов особенно важно!» — подчеркнул депутат.