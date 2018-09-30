В ходе подготовки к зиме «Т Плюс» восстановила в Перми более 55 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия

16:23 | 4.10.2018

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» в рамках ремонтной кампании 2018 года восстановили в Перми 55,6 тыс. кв. метров асфальтового покрытия в местах проведения перекладок и ремонтов тепловых сетей. Площадь уложенного асфальтобетона равна четырем скверам Уральских Добровольцев.



Всего в ходе подготовки к отопительному сезону вновь заасфальтировано более 44 тыс. кв. метров дорог, 2,8 тыс. кв. метров парковочных карманов, 5,2 тыс. кв. метров технических проездов, а также 3,6 тыс. кв. метров тротуаров.



Кроме того, после окончания ремонтных работ отсыпано 18 тыс. кв. метров грунта для укладки газонов, установлено 632 бортовых камня и 408 тротуарных поребриков. Все эти меры призваны повысить качество объектов улично-дорожной сети для создания комфортных условий проживания горожан.



Мероприятия по восстановлению благоустройства после ремонтов являются частью федеральной программы «Т Плюс» «Re:Конструкция», в рамках которой модернизируется инфраструктура, от стабильной работы которой зависит теплоснабжение большого количества жителей. Этим летом перекладка сетей с последующим приведением в порядок прошла на центральных улицах Перми: Н. Крисанова, Газеты Звезда, Н. Краснова, Осинской. Готовятся к сдаче объекты реконструкций по улицам Пермской и Петропавловской.



В 2018 году энергетики обновили в Перми 26 км тепломагистралей, причем 10 км — с заменой изношенных теплопроводов современными в ППУ-изоляции с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет. Общие вложения в теплосетевой комплекс по Пермскому краю составили 2 млрд рублей, из них 800 млн рублей — по г. Перми.