Глава Прикамья предложил принять новые меры социальной поддержки для людей пожилого возраста

12:14 | 4.10.2018

Законопроект предусматривает расширение перечня лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на капремонт.



Сегодня такую меру социальной поддержки получают одиноко проживающие пенсионеры и пенсионеры, проживающие в составе семьи из неработающих пенсионеров, старше 70 лет. Размер компенсации для них составляет 50 %. Для тех, кто достиг возраста 80 лет, компенсация составляет 100 %. Размер выплаты рассчитан из минимального размера взноса на 1 кв. м общей площади квартиры и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.



Согласно внесенному губернатором законопроекту, предлагается предоставлять компенсацию на уплату взносов на капитальный ремонт также тем гражданам старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения и имеют в составе семьи совместно проживающих с ними неработающих инвалидов I и (или) II группы.



Предлагаемые изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.



Отметим, все расходы региона на компенсацию будут субсидироваться из федерального бюджета.



Органы социальной защиты Пермского края начали работу по информированию данной категории граждан.



В настоящее время компенсацию получает более 43 тысяч пожилых граждан, в том числе почти 27 тысяч человек старше 70 лет и более 16 тысяч, чей возраст старше 80.



С 1 апреля 2018 года в Пермском крае по предложению главы региона гражданам предоставлена возможность выбора способа получения компенсации (либо сначала оплачивает, затем расходы компенсируются, либо дает согласие, чтобы причитающийся размер компенсации зачислялся на счет Фонда капитального ремонта). В новом формате компенсацию взносов получают уже 14 400 граждан старшего возраста.