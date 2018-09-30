В выходные в Перми пройдет турнир по спортивным танцам «Золото Пармы»

12:05 | 4.10.2018

6–7 октября во дворце спорта «Красава» в Кондратово пройдет открытый российский турнир по спортивным танцам «Золото Пармы — 2018». В этом году он посвящен 25-летнему юбилею танцевально-спортивного клуба пермской гимназии № 2 «Калейдоскоп».



В открытом первенстве примут участие танцевальные пары всех субъектов Российской Федерации — на конкурсный паркет выйдут более 1000 спортсменов.



Оценивать их мастерство будут судьи более чем из 20 городов России, в том числе из Москвы, Нижнего Новгорода, Кирова, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Глазова, Новоуральска, Уфы, Ульяновска, Саранска, Самары, Кургана, Тольятти, а также из городов Пермского края.



Торжественная церемония открытия турнира, на которой пройдет парад танцевальных пар и представление судей, состоится 6 октября в 18:00 в селе Кондратово (улица Карла Маркса, 1в).



Как пояснили в гимназии № 2, турнир «Золото Пармы» — настоящий праздник красоты, экспрессии, спортивного мастерства. Зрителей ждет блеск костюмов, интересная подборка танцевальных хитов, творческая атмосфера.



Ежегодный турнир проводится при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации Перми, всероссийской и региональной федерации танцевального спорта. Организатором турнира является танцевально-спортивный клуб гимназии № 2 «Калейдоскоп».