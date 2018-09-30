Новый автобусный маршрут соединит пермские микрорайоны Липовая Гора и Крохалева

11:58 | 4.10.2018

С 10 октября будет запущен новый автобусный маршрут: № 4т «Микрорайон Липовая Гора — микрорайон Крохалева».



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, маршрут № 4т будет следовать в направлении центра города по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, Куйбышева, Солдатова, Лодыгина, Академика Курчатова, в направлении микрорайона Крохалева — по улицам Академика Курчатова, Гусарова, Солдатова, Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана. Автобусы будут следовать в оба направления через остановочные пункты «Микрорайон Липовая Гора», «Молкомбинат», «Торговый центр «Баумолл», «Железнодорожный переезд», «ОАО «Велта», «Улица Яблочкова», «Улица Обвинская», «Улица Моторостроителей», «Микрорайон Краснова», «Магазин «Детский мир», «Улица Муромская», «микрорайон Крохалева», а в обратном направлении «Микрорайон Крохалева», «Улица Гусарова», «Улица Солдатова», «Улица Муромская», «Магазин «Детский мир», «Микрорайон Краснова», «Улица Моторостроителей», «Улица Моторостроителей» (по улице Куйбышева), «Улица Обвинская», «ОАО «Велта», «Железнодорожный переезд», «Базы», «Молкомбинат», «Микрорайон Липовая Гора».



На маршруте № 4т будет работать три автобуса малой вместимости в будние дни и два в выходные дни. Курсировать они будут с интервалами в 30 минут в часы пик. Стоимость проезда составит 20 рублей.



В настоящее время МКУ «Гортранс» разрабатывает расписание. Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.