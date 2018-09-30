Пермь: новости дня
18:50 | 3.10.2018
Пермяков приглашают на ярмарки вакансий
Так, 10 октября в Мотовилихинском отделе городского центра занятости по ул. 1905 года, 1, сеть магазинов «Магнит» проведет ярмарку с 15:30 до 16:00. Заявленные вакансии — директор магазина, товаровед, продавец.
Ярмарка для МУП «Пермгорэлектротранс» состоится 17 октября вновь в Мотовилихинском отделе. Время работы — с 15:30 до 16:00. Предприятие будет искать сотрудников на вакансии кондуктора трамвая, кондуктора троллейбуса и водителя автобуса.
В Центре занятости населения Перми отмечают, что проведение ярмарок вакансий под конкретные заявки работодателей дает возможность гражданам встретиться с работодателем непосредственно в офисе центров занятости, предложить свою кандидатуру, получить информацию о профессиональном обучении новой специальности, режиме труда, заработной плате, перспективе развития предприятий, а работодателям — собрать информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить их деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов и предъявляемых к ним требований и отобрать наиболее подходящих.
© «Вечерние Ведомости»
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