Победительница «Молодежного резерва Прикамья — 2018» приступила к работе в краевом минфине

18:39 | 3.10.2018

Победительница конкурса «Молодежный резерв Прикамья — 2018» по направлению «Экономика, финансы, земля, налоги» Лариса Талипова приступила к работе в должности консультанта отдела организационно-методологической работы контрольно-ревизионного управления министерства финансов Пермского края.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что у краевых властей есть запрос на квалифицированных и умеющих решать многоуровневые задачи специалистов.



На новом месте работы победительница кадрового конкурса займется анализом информации, поступающей в ходе контрольных мероприятий для использования их при выполнении управлением контрольных функций. Ранее Лариса Талипова занимала должность консультанта территориального управления министерства социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району.



По словам Ларисы Талиповой, победа в конкурсе была для нее не самоцелью. «Была важна не победа сама по себе, а возможность быть полезной для своего края. Поэтому победа стала для меня приятным сюрпризом. Рада тому, что смогу применить свои знания, работая в команде правительства Пермского края», — отмечает она.



Напомним, с 6 августа к работе в Центре информационного развития Пермского края приступил еще один победитель кадрового конкурса — Дмитрий Бородин. С 1 августа победитель кадрового конкурса по направлению «Цифровизация» Илья Никулин также приступил к работе в ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края». Он занял должность начальника отдела поддержки финансовых систем управления отраслевой автоматизации. С 16 июля еще один победитель этого направления, Роман Грибков, трудоустроен в должности ведущего аналитика отдела методической и технической поддержки информационно-коммуникационных систем управления отраслевой автоматизации. С этого же дня победитель по направлению «Образование» Никита Федосеев приступил к работе в администрации города Лысьвы Пермского края. Никита занял должность начальника управления экономики администрации города Лысьвы.