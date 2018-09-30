Пермь: новости дня
17:10 | 3.10.2018
Верещагинский межмуниципальный кардиоцентр принял более 2,5 тысячи пациентов
По информации регионального минздрава, с марта 2017 года врачи-кардиологи приняли более 2,5 тысячи пациентов и провели почти тысячу УЗИ сердца. «Большая часть наших пациентов — жители Верещагинского района, порядка 20 % пациентов — из соседних территорий, — рассказала и. о. главного врача ЦРБ Елена Садовникова. — Мы стараемся организовать работу так, чтобы у пациентов не было необходимости посещать центр дважды: в один день проводится УЗИ с последующей консультацией специалиста». Врач также отметила важность проводимой работы. По ее словам, болезни кровообращения настоящий бич современности, именно поэтому важно создавать кардиологические центры на территории региона, где жители могли бы проверить свое здоровье и в случае необходимости оперативно получить лечение или продолжить профилактику.
Ознакомившись с работой межмуниципального кардиоцентра, губернатор Пермского края отметил, что опыт учреждения в дальнейшем может быть распространен и на другие территории региона. «Мы видим, что работа выстроена эффективно, что создаются условия для комфортного пребывания пациентов. В целом будем наблюдать за работой центра, чтобы в дальнейшем их опыт применить и на других территориях края, — отметил Максим Решетников. — Сейчас межмуниципальный кардиоцентр арендует современное оборудование у краевого кардиоцентра. В планах — закупить новое оборудование, и в достаточном количестве. В ближайших планах — купить новый аппарат УЗИ, чтобы здесь он был свой. Рассмотрим варианты помощи по покупке оборудования для длительной регистрации ЭКГ (холтер). Четырех на такой центр явно недостаточно». Также глава региона обозначил, что самое главное в работе таких центров — обеспеченность врачами. Важно, что ведется обучение новых специалистов, которые смогут включиться в работу в ближайшем будущем.
Развитие системы здравоохранения идет и в соседних с Верещагинским районом территориях. Так, в Сивинском районе активно ведется работа по повышению доступности медуслуг. В Бубинской сельской врачебной амбулатории работа выстроена таким образом, что попасть на прием к врачу общей практики и фельдшеру можно в день обращения. Кроме того, здесь ведется забор анализов с доставкой в лабораторию 1 раз в неделю, медицинские карты ведутся в электронном виде, организована продажа лекарственных препаратов. В этом году открыт и оснащен физиотерапевтический кабинет. На сегодняшний день его услугами воспользовалось уже более 70 человек. Напомним, до 2020 года в Пермском крае предполагается возвести 6 детских медучреждений: 4 новых поликлиники появится в Перми, по 1 — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году начато строительство 4 детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.
© «Вечерние Ведомости»
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