В Перми завершается второй этап ремонта УДС «Молот»

14:52 | 3.10.2018

Проведены масштабные работы по обновлению арены: установлено новое светодиодное оборудование и информационные табло, приобретены для замены новая современная хоккейная коробка и все зрительские сиденья. Новации будут смонтированы и установлены до конца года. Работы будут проводиться в перерывах между турнирами и в ночное время. Также приобретена новая ледозаливочная машина.



«Практически все вложения в ремонт «Молота» являются, так скажем, «движимыми», «отделимыми улучшениями». Мы прекрасно понимаем, что объект находится у нас в аренде и делать многомиллионные вложения было бы пока не очень правильно, не практично. «Молот» становится более современным и комфортным, но почти все, что установлено, можно сложить и перевезти на любой другой спортивный объект: это и трибуны, и световое оборудование, видеокуб, термоизоляционное покрытие ледовой арены, мобильные трибуны, ледозаливочная машина и так далее. Исключением является ремонт отдельных помещений, но это необходимость, которая продиктована не только временем, но и требованиями к проведению мероприятий российского и международного уровня», — рассказал директор Центра спортивной подготовки Пермского края Петр Перминов.



Сейчас в УДС «Молот» начался ремонт туалетов для зрителей. Завершить работы планируется к середине ноября. После этого будут закончены ремонтные работы в 2 универсальных тренировочных залах.



Напомним, первый этап ремонта был произведен зимой. Тогда были полностью отремонтированы и оборудованы гостевая и судейские раздевалки, комната допинг-контроля. Зданию возвращен исторический вход — с улицы Лебедева. Дополнительно к 4 традиционным входным группам открыто еще 6, все оборудованы системой видеофиксации. Закуплена и уложена специальная подложка, которая не пропускает холод ото льда. На арене установлено новое звуковое и световое оборудование, игровые информационные табло. Заменены зрительские трибуны в партере.