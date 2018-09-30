В пермских парках отметят Международный день пожилого человека

13:11 | 3.10.2018

6 и 7 октября в парках Перми всех желающих познакомят с традициями празднования Международного дня пожилого человека в разных странах.



Как пояснили в муниципальном учреждении «ПермьПарк», во время путешествия по разным странам гости познакомятся с традициями и любопытными фактами из истории празднования Международного дня пожилого человека. Посетители узнают о том, почему в Китае он называется «праздником двойной девятки», зачем канадцы ходят в этот день на рыбалку.



Выступления духового оркестра «Кадриль» и ансамбля песни «Русский стиль» добавят мероприятию российского колорита.



6 октября с 13:00 до 15:00 праздник пройдет в саду им. Миндовского (улица Мира, 9), с 15:00 до 16:00 – в парке «Счастье есть» (улица Маршала Рыбалко, 106). 7 октября с 15:00 до 16:00 мероприятие состоится в парке им. Чехова (улица Репина, 20).