В Сивинском районе построят животноводческий комплекс на 1000 голов

13:01 | 3.10.2018

Во вторник, 2 октября, в рамках рабочей поездки в Сивинский район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил ООО «Колхоз им. Ленина» в с. Буб и осмотрел производственные площадки предприятия.



Как рассказал главе региона директор хозяйства Владимир Кайгородов, сейчас подготовлен инвестиционный проект строительства животноводческого комплекса на 1000 голов крупного рогатого скота. Общая стоимость инвестпроекта — 231 миллион рублей. Проект предполагает строительство 2 корпусов по 500 голов коров, строительство доильно-молочного блока. Сейчас построен первый корпус, завершается установка доильного зала. Второй корпус будет построен в следующем году.



«На сегодня разработана и утверждена проектно-сметная документация. Проекту еще предстоит пройти государственную экспертизу», — отметил Владимир Кайгородов.



Глава региона поинтересовался экономикой предприятия. По словам Владимира Кайгородова, серьезным подспорьем для предприятия стало бы проведение в с. Буб газопровода. Использование этого вида топлива позволило бы снизить затраты на сушку зерна. По итогам обсуждения губернатор дал поручение Региональной службе по тарифам Пермского края рассмотреть варианты включения села в программу газификации региона.