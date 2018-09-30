Пермь: новости дня
12:50 | 3.10.2018
В пятницу в Прикамье пройдет прямая линия на тему отопительного сезона
Жители Прикамья смогут обратиться с вопросами или жалобами по телефону 8 (342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00.
В работе прямой линии примут участие представители Региональной службы по тарифам Пермского края, Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края, администрации г. Перми.
Решение вопросов будет взято на контроль участниками прямой телефонной линии.
© «Вечерние Ведомости»
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