Пермская делегация представляет регион на Петербургском газовом форуме

12:37 | 3.10.2018

Стартовал VIII Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2018).



В рамках VIII Международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии пройдет более 90 деловых мероприятий: пленарные сессии, конференции, круглые столы, закрытые совещания, выездные технические экскурсии. Участники уделят особое внимание вопросам энергетической безопасности, газомоторному топливу, нефтегазохимии, импортозамещению в нефтегазовом секторе, газораспределению, газопотреблению и другим вопросам отрасли.



Участие в работе ведущей площадки для обсуждения актуальных вопросов газовой отрасли принимают представители Пермского края. В состав делегации региона во главе с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым вошли 20 предприятий, среди которых ПАО «НПО «Искра», АО «Электротяжмашпривод», завод «Урал», ЗАО «ИнтроСкан Технолоджи», ООО «Эрис», ООО «ЧЗВТ», АО «Новые фитинговые технологии», ГК «ITPS», ЗАО «Предприятие B-1336», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Сорбент» и другие. Все предприятия являются участниками «дорожной карты» ПАО «Газпром».



ПМГФ-2018 проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительства Санкт-Петербурга, АО «Российский экспортный центр», Российского газового общества, Национального газомоторного консорциума Италии (NGV Italy).



С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте gas-forum.ru.