Губернатор Максим Решетников внес в Законодательное собрание проект бюджета региона на 2019–2021 годы

12:24 | 3.10.2018

Проект бюджета Пермского края на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов внесен губернатором Максимом Решетниковым на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Прикамья. В проекте бюджета учтены приоритеты, определенные указом президента России. Стратегический документ Пермского края учитывает необходимость повышения качества жизни и благосостояния граждан, снижения бедности и неравенства, повышения качества и доступности здравоохранения и образования, создания современной инфраструктуры.



Губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что главная задача краевых властей — обеспечить финансирование всех социальных обязательств и программы развития края.



По словам главы региона, бюджет останется социально направленным — продолжится увеличение финансирования основных социальных сфер: образования, здравоохранения и соцподдержку. Помимо этого, планируется увеличить расходы на повышение качества жилищных условий.



На реализацию социальных программ направлено 70 % бюджетных средств. Наибольший объем финансирования заложен по программам «Здравоохранение» (в 2019 году 47,1 млрд руб. совместно с Фондом обязательного медицинского страхования, где 26 млрд руб. — средства из краевого бюджета), «Образование и молодежная политика» (33,7 млрд руб. в 2019 году), «Социальная политика» (16,9 млрд руб. в 2019 году).



В бюджете предусмотрены средства на строительство и реконструкцию больниц и других объектов здравоохранения, оснащение их современным оборудованием, внедрение цифровых технологий, повышение качества и доступности оказания медицинской помощи.



В системе образования приоритет на ближайшую трехлетку — строительство новых школ. Новые учебные здания появятся в Перми, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Березниках и других территориях края. Будет продолжено строительство детских садов, межшкольных стадионов и спортивных площадок.



На оказание социальной поддержки семьям с детьми, инвалидам и пожилым людям в проекте бюджета на 2019–2021 годы заложено 49,7 миллиарда.



Стратегический документ региона предполагает сохранение всех принятых ранее социальных обязательств, индексацию мер социальной поддержки, увеличение фонда оплаты труда бюджетников и материальных затрат.



Бюджет также сохранит направленность на развитие. Если в 2016 году расходы бюджета развития составляли 9 млрд, то в 2019 году — уже 25 млрд рублей.



В частности, составлена большая программа по развитию транспортной системы, на реализацию которой из краевого бюджета будет направлено 44 млрд рублей. Планируется построить и реконструировать 92,4 км дорог, отремонтировать 1 966,9 км. В 2019 году завершится строительство Восточного обхода г. Перми, обхода г. Чусового, реконструкция автомобильной дороги Частые — Бабка, «спрямление» шоссе Космонавтов. В 2021 году завершится строительство по концессионному соглашению моста через реку Чусовую стоимостью 14,2 млрд рублей (на условиях софинасирования федерального и краевого бюджетов, а также средств частного инвестора).



Кроме того, бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сохранит баланс и устойчивость.



«Бюджет на 2019–2021 годы отличается устойчивостью и сбалансированностью. Предусмотренный уровень долговой нагрузки находится на безопасном уровне и является одним из самых низких в стране. Стоит задача постепенного снижения дефицита и перехода к концу трехлетки на профицитный бюджет», — прокомментировала министр финансов Пермского края Елена Чугарина.



Одним из приоритетов бюджета является поддержка муниципалитетов. На оказание финансовой помощи органам местного самоуправления предлагается направить в следующем году 19 млрд рублей, или 15 % от объема расходов краевого бюджета. По сравнению с 2016 годом объем помощи увеличился в 1,5 раза. Кроме того, краевой минфин проводит работу по замене коммерческих кредитов муниципалитетов на бюджетные кредиты. Это позволит сформировать сбалансированные местные бюджеты без привлечения банковских кредитов. Поэтому перед органами местного самоуправления поставлена задача по утверждению бездефицитных местных бюджетов.



В представленном сегодня проекте бюджета края на 2019 год запланированы доходы в размере 116 миллиардов рублей. Увеличение на 3,8 млрд руб. по сравнению с 2018 годом прогнозируется за счет налоговых поступлений. Расходная часть бюджета — 122 млрд рублей. Плановый дефицит — 6,2 миллиарда рублей, однако, по оценкам краевого минфина, он не превысит 2,5 миллиарда.