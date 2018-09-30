В Пермском крае расширят список льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт

12:11 | 3.10.2018

Губернатором Пермского края Максимом Решетниковым внесен на рассмотрение Законодательного собрания края законопроект о дополнительных возможностях, предоставляемых людям пожилого возраста.



Региональный законопроект предполагает освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт инвалидов I и II группы, проживающих совместно с пожилыми гражданами старше 70 лет. По информации регионального министерства социального развития, общее число новых льготополучателей составит 1900 человек.



Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы могут расширить список льготников, имеющих право на компенсацию взносов на капремонт.



В настоящее время пожилые люди старше 70 лет получают компенсацию взносов на капитальный ремонт дома в размере 50%, достигшие 80-летнего возраста получают компенсацию 100% взносов. По федеральному законодательству пенсионеры имеют право на льготу, если проживают одни или в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров.



Отметим, все расходы региона на компенсацию взносов на капремонт для инвалидов I и II группы будут субсидироваться из федерального бюджета.