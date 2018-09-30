В четверг для пермской молодежи пройдет чемпионат по интеллектуальным играм

19:39 | 2.10.2018

Первый тур чемпионата в Мотовилихе состоится 4 октября. Второй тур, посвященный 80-летию Мотовилихинского района, - в ноябре. Принять в нем участие могут команды из любого района Перми.



Интеллектуальные игры проходят в Мотовилихинском районе Перми уже третий год подряд и постепенно набирают обороты. Так, в первых играх в 2016 году приняли участие 6 команд, в 2017 году – уже 12 команд из разных районов города.



В 2018 году чемпионат пройдет в 2 этапа. Первый этап состоится в четверг, 4 октября, в 18:30 в общественном центре «Агат» (ул. Халтурина, 10). Он будет проведен на основе правил популярного ток-шоу «Где логика?». К участию приглашаются команды в составе 6 человек старше 18 лет от различных предприятий и организаций, а также сборные команды молодежи. Для регистрации необходимо направить заявку на электронный адрес fondmolodost@mail.ru.



Второй тур пройдет в ноябре по правилам игры «Пентагон» и будет посвящен 80-летию Мотовилихинского района.



Организатором мероприятия выступает фонд «Молодость» при поддержке отдела по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района.



Дополнительную информацию можно получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района по телефону 260-44-30 и у представителя фонда «Молодость» Юлии Залазаевой по телефону 8-992-239-09-28.