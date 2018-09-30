Пермякам вновь помогут разобраться в земельных вопросах

19:29 | 2.10.2018

В четверг, 4 октября, жителей Кировского района краевого центра приглашают на бесплатные консультации специалистов в сфере земельных отношений. Встреча состоится в 18:00 в Общественном центре Кировского района по адресу: ул. Шишкина, 3.



Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, выездная консультация проводится в рамках информационного проекта «Земельный ответ». Благодаря ему у жителей Перми есть возможность решить свои земельные вопросы «в одном месте и в одно время», получив консультации сразу у нескольких разных специалистов в сфере земельных отношений. Во встречах принимают участие представители департамента земельных отношений, Управления Росреестра по Пермскому краю, кадастровой палаты Пермского края и Центра технической инвентаризации.



В этом году выездные консультации продлятся до начала декабря и пройдут во всех районах Перми. Горожане, имеющие в собственности земельные участки, смогут задать любой интересующий их вопрос профильным специалистам. Главное — иметь при себе необходимые документы, чтобы консультация была более полной и адресной.



— В течение сентября мы уже провели две выездные консультации в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми, — отмечает Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. — Пришедших было заметно меньше, чем в прошлом году. Дело в том, что в 2017 году нам удалось решить большое количество земельных вопросов, копившихся у горожан годами. На консультации в отдельных районах приходило свыше 100 человек. В этом году мы уже не прогнозируем такое количество горожан, имеющих земельные вопросы по своим участкам.



С полным расписанием выездных консультаций проекта «Земельный ответ» можно познакомиться здесь: www.gorodperm.ru/actions/property/gor_zemli/otvet.