Время ожидания первичного приема врача в Нытвенском районе сократилось в 14 раз

19:14 | 2.10.2018

Сегодня, 2 октября, в рамках рабочей поездки в Нытвенский район губернатор Пермского края Максим Решетников посетил местную ЦРБ. Медицинское учреждение активно развивается. В частности, с апреля 2017 года центральная районная больница участвует в программе «Новая поликлиника», и уже сейчас прием пациентов ускорился в 14 раз. По информации главного врача больницы Марины Обуховой, время ожидания приема участкового врача-терапевта сократилось с 14 дней до 1 дня, при этом 52 % пациентов принимаются по предварительной записи.



Главный врач Нытвенской районной больницы Марина Обухова отметила, что с весны прошлого года была обновлена материальная база лечебного учреждения. «В первую очередь, конечно, позитивные изменения видят пациенты. Они понимают, что все преобразования делаются для них», — отметила она.



Сейчас участковые терапевты заполняют историю болезни пациента в электронном виде, но параллельно ведется и бумажная ее версия. Познакомившись с тем, как организован поликлинический прием пациентов, губернатор Максим Решетников отметил, что следующим этапом внедрения цифровых технологий в здравоохранении должен стать полный переход на электронное ведение истории болезни пациента. «Цифровизация — это не перевод бумажных документов в электронный вид, это полный отказ от бумажных носителей. Мы планируем, что постепенно вся система здравоохранения перейдет на электронные носители и это позитивно отразится на эффективности работы медицинского персонала. Но переход будет эволюционным, а не революционным», — обозначил глава региона.



В Нытвенской районной больнице активно ведется импортозамещение — конкурсы на поставку отечественного малоинвазивного оборудования в самом разгаре. Новое оборудование начнет поступать в ЦРБ в конце октября — начале ноября.