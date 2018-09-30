В Перми протестировали фонтан в сквере Розалии Землячки

18:53 | 2.10.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал завершение ремонта в сквере им. Розалии Землячки и в качестве хорошей приметы бросил монетку в фонтан. Открытие сквера состоится 4 ноября.



2 октября состоялся тестовый запуск фонтана в сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихинском районе, который не работал более 15 лет. Сейчас будет проведен комплекс мероприятий по консервации фонтана.



— Весной следующего года фонтан расконсервируют, и сквер будет радовать жителей Мотовилихи и всего города своим видом. Работы в сквере выполнены уже на 90 %, — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Как и планировалось, сквер восстанавливается в историческом виде: завершается устройство тротуаров и площадок из брусчатки, полностью восстановлена работа фонтана — осталось покрасить головы львов, выполнены работы по прокладке инженерных коммуникаций. Смонтированы новые фонари, соответствующие общему облику сквера. Обустроена детская площадка с горками, лестницами, лазалками. Поставлены новые лавочки. До официального открытия сквера, которое состоится 4 ноября, подрядной организации необходимо обустроить ограждения и закончить работы по озеленению сквера.



Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов рассказал, как проводились работы по восстановлению фонтана:



— Фонтан долго не эксплуатировался и находился в ветхом состоянии. Плиты и перекрытия были все поражены сквозными отверстиями. Нам пришлось разобрать плиты, сделать новую гидроизоляцию, обустроить дно фонтана и покрыть новой мозаикой. Мы сохранили все гранитные элементы, барельефы львов, заново создали центральную чашу и установили современные форсунки.