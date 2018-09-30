Пермь: новости дня
17:48 | 2.10.2018
Готовый российский и заграничный паспорт теперь можно получить в любом МФЦ Пермского края
С 1 октября во всех региональных МФЦ можно не только оформить заявку на получение российского и загранпаспорта, но и получить готовый документ. Удостоверения личности будут выдаваться в тех же многофункциональных центрах, куда были поданы заявки на их оформление.
Так, обратиться в МФЦ можно, если необходимо получить российский паспорт при достижении 14 лет, заменить документ в 20 или 45 лет, если удостоверение личности повреждено или испорчено либо требуется изменить персональные данные (например, фамилию в связи с замужеством или разводом).
Получить паспорт с отметкой о месте жительства теперь также возможно в МФЦ. Ранее многофункциональные центры только принимали заявления от граждан о постановке на регистрационный учет. За получением документа с соответствующей печатью приходилось идти в миграционную службу. Теперь паспорта будут доставляться в отделения МФЦ.
— МВД из процедуры изготовления документов никуда не исчезает. Все заявления, поступившие в многофункциональный центр, передаются в орган в трехдневный срок. Ведомство проверяет достоверность предоставленных гражданином сведений, после чего направляет готовые удостоверения личности в тот же МФЦ, куда был подан запрос, — рассказывает Ирина Смоленцева, начальник отдела по работе с органами власти КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Что касается заграничных паспортов, то пока в многофункциональных центрах можно получить только документы старого образца с 5-летним сроком действия. Однако в ближайшем будущем учреждение планирует начать выдавать удостоверения нового поколения с биометрическими данными граждан.
Услуги по выдаче российских и загранпаспортов, а также по постановке на регистрационный учет входят в число наиболее востребованных услуг, оказываемых в МФЦ Пермского края. Так, с начала года специалистами многофункциональных центров принято свыше 58 тысяч заявлений на оформление российских документов и более 25,5 тысячи — на загранпаспорт.
© «Вечерние Ведомости»
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