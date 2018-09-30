Спикер ЗС Пермского края Валерий Сухих: «Закон работает, но есть определенные проблемы»

17:41 | 2.10.2018

Сегодня на Консультативном совете депутаты Законодательного собрания Пермского края обсудили имеющиеся проблемы по реализации закона о системе капитального ремонта и выработали предложения по совершенствованию правовой базы.



В 2014 году в России была принята новая система организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Она создала основу финансового обеспечения капитальных работ. Для реализации системы в марте этого же года в Пермском крае был принят закон «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».



Председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин напомнил, что в последние годы региональными законодателями принимались 8 изменений в действующий закон. Из наиболее ключевых корректировок — сокращение срока до 4 месяцев при переходе многоквартирного дома из счета регионального оператора на собственные спецсчета. Была запущена масштабная программа по ремонту и замене лифтового оборудования. Со стороны Законодательного собрания ратифицировались документы, позволяющие проводить такие работы в рассрочку, что повысило эффективность программы. Также депутаты инициировали и приняли закон о праве на компенсацию по возрасту. Сегодня в Пермском крае люди в возрасте 70 лет имеют право получить компенсацию по взносу в размере 50 %, старше 80 лет освобождены от уплаты. При этом льгота не носит уведомительный характер, а рассчитывается автоматически.



Депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко отметил, что на федеральном уровне постоянно актуализируются положения Жилищного кодекса РФ в части проведения капитального ремонта. Важные вопросы, которые обсуждают федеральные законодатели, — сохранность средств собственников на спецсчетах, обоснованность минимального размера взноса, компенсация расходов на уплату взносов на капремонт для отдельных категорий граждан, обоснованность включения многоквартирных домов в региональную программу по капитальному ремонту.



Затем депутаты Законодательного собрания обсудили исполнение профильного закона. Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов сообщил: «На сегодня в реестр региональной программы капитального ремонта включены 13 182 многоквартирных дома. По состоянию на 1 июля 2018 года на счете регионального оператора находится свыше 3 млрд рублей, исполнение составляет 42 %».



Депутат краевого парламента Юрий Борисовец остановился на вопросе формирования и расходования средств Фонда, полученных за счет процентов, накопленных на депозитах коммерческих банков. По мнению депутата, на сегодняшний день необходимо инициировать законопроект, который позволил бы прописать возможность и порядок использования финансов, полученных от размещения временно свободных денежных средств.



Председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих, подводя итоги заседания, отметил: «Система организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Пермском крае создана, закон работает. Безусловно, есть проблемы, которые необходимо решать. В частности, нужно наращивать темпы проведения капитального ремонта домов в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта, выйти на полное исполнение годовых планов ремонта. По итогам заседания Совета мы предложили разработать и принять порядок применения критериев для определения очередности капитального ремонта. Нужно своевременно принимать краткосрочные планы по реализации региональной программы капитального ремонта, а муниципалитетам — в необходимые сроки предоставлять информацию региональному оператору».



В проекте решения Консультативного совета даны рекомендации в адрес правительства Пермского края, Фонда капитального ремонта и органов местного самоуправления.