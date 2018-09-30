Минздрав Пермского края прокомментировал информацию о смерти 92-летней кизеловчанки

17:05 | 2.10.2018

В Перми скончалась 92-летняя жительница Кизела, у которой была огромная опухоль на лице.



Как сообщает краевой минздрав, по информации, предоставленной врачами горбольницы № 4, у пациентки имелось обширное новообразование на лице со стремительным ростом. В мае ей была рекомендована консультация онколога в краевом онкодиспансере, оформлено электронное направление. Пациентка на консультацию приехать не смогла.



За пациенткой вели наблюдение медики Кизеловской больницы. Было установлено, что хирургическое лечение невозможно из-за особенностей его локализации (лицо, шея). Заболевание осложнялось кровотечением.



28 сентября в клинике краевого центра пациентке с помощью эндоваскулярных методов лечения кровотечение остановлено.



Однако 1 октября пациентка скончалась, причиной чего стали как общее состояние организма, так и прогрессирование имевшихся у нее заболеваний.