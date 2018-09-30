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Пермь: новости дня


16:57 | 2.10.2018

Движение на Уральской в Перми планируется открыть 15 октября

Такую задачу поставил подрядчику глава Перми Дмитрий Самойлов в ходе выезда по проверке хода капремонта улицы Уральской. Сейчас здесь ведется укладка асфальта с нечетной стороны.

Капитальный ремонт улицы Уральской на участке от цирка до улицы Розалии Землячки начался 1 июля. За это время проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, проведены работы по разбору дорожной одежды, уложен нижний слой на четной стороне на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской и запущено движение автомобилей. На этой стороне также ведутся работы по уширению проезжей части. Сейчас подрядная организация ведет работы по устройству дорожной одежды на нечетной стороне на участке от улицы Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки.

Трамвайное движение было запущено 1 сентября. Сейчас ведутся работы по обустройству посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.

— Плановый срок открытия движения для автомобилей по обоим направлениям — 15 октября. Дальше еще предстоит ряд работ по устройству парковочных карманов, восстановлению тротуаров, устройству контактной сети, установке новых опор освещения. Все эти работы будут производиться в течение зимы, и завершающие штрихи будут выполнены в следующем году, — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Ремонт данного участка улицы Уральской — это продолжение капитального ремонта Северной дамбы, где в прошлом году были отремонтированы трамвайные пути, проезжая часть, тротуары, а также обустроена дополнительная полоса на улицу Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность автомобильной дороги.

© «Вечерние Ведомости»

 


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