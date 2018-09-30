Пермь: новости дня
16:57 | 2.10.2018
Движение на Уральской в Перми планируется открыть 15 октября
Капитальный ремонт улицы Уральской на участке от цирка до улицы Розалии Землячки начался 1 июля. За это время проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, проведены работы по разбору дорожной одежды, уложен нижний слой на четной стороне на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Крупской и запущено движение автомобилей. На этой стороне также ведутся работы по уширению проезжей части. Сейчас подрядная организация ведет работы по устройству дорожной одежды на нечетной стороне на участке от улицы Братьев Вагановых до улицы Розалии Землячки.
Трамвайное движение было запущено 1 сентября. Сейчас ведутся работы по обустройству посадочных площадок на совмещенных трамвайных остановках по аналогии с улицей Ленина и улицей Максима Горького и расширение проезжей части.
— Плановый срок открытия движения для автомобилей по обоим направлениям — 15 октября. Дальше еще предстоит ряд работ по устройству парковочных карманов, восстановлению тротуаров, устройству контактной сети, установке новых опор освещения. Все эти работы будут производиться в течение зимы, и завершающие штрихи будут выполнены в следующем году, — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.
Ремонт данного участка улицы Уральской — это продолжение капитального ремонта Северной дамбы, где в прошлом году были отремонтированы трамвайные пути, проезжая часть, тротуары, а также обустроена дополнительная полоса на улицу Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность автомобильной дороги.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
02.10.2018
22:59 | 2.10.2018
СРОЧНО! В Екатеринбурге горит ЖК «Кандинский»
21:06 | 2.10.2018
Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 стали победителями на фестивале неигрового кино в Каннах
21:03 | 2.10.2018
Путин назначил врио губернатора Курганской области
20:56 | 2.10.2018
ДТП в Нижнем Тагиле: водитель без сознания застрял в машине
20:34 | 2.10.2018
Под Екатеринбургом «газель» въехала в фуру
20:24 | 2.10.2018
Игроки БК «Урал» проведут открытую тренировку в Екатеринбурге
19:29 | 2.10.2018
Пермякам вновь помогут разобраться в земельных вопросах
18:53 | 2.10.2018
В Перми протестировали фонтан в сквере Розалии Землячки
17:48 | 2.10.2018
Готовый российский и заграничный паспорт теперь можно получить в любом МФЦ Пермского края
17:41 | 2.10.2018
Спикер ЗС Пермского края Валерий Сухих: «Закон работает, но есть определенные проблемы»
17:18 | 2.10.2018
Двое жителей Тюмени заплатят почти полмиллиона рублей за незаконную охоту в Зауралье
17:05 | 2.10.2018
Минздрав Пермского края прокомментировал информацию о смерти 92-летней кизеловчанки
16:57 | 2.10.2018
Движение на Уральской в Перми планируется открыть 15 октября
16:26 | 2.10.2018
На охрану лесов из бюджета Свердловской области дополнительно выделено почти 13 млн рублей
16:19 | 2.10.2018
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку
15:23 | 2.10.2018
В администрации Екатеринбурга начались «чистки» от команды Тунгусова
15:08 | 2.10.2018
Глава Прикамья внес в Законодательное собрание проект бюджета
14:58 | 2.10.2018
На Урале в колонию отправили сотрудницу турагентства, похитившую деньги 17 клиентов
14:56 | 2.10.2018
Пять пермских футболисток вызваны в состав сборной страны
14:44 | 2.10.2018
Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»
14:42 | 2.10.2018
За сутки в Свердловской области сбили пять пешеходов
14:15 | 2.10.2018
Гроссмейстер Анатолий Карпов возглавит первую на Урале кафедру шахматного искусства
13:34 | 2.10.2018
Делегация из Омска посетила Екатеринбург для обмена опытом
12:35 | 2.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 октября 2018 года
12:30 | 2.10.2018
В Кургане по факту обнаружения двух трупов в общежитии возбуждено уголовное дело. Жильцов убили и ограбили
12:15 | 2.10.2018
В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о нападении на девушек
12:12 | 2.10.2018
Минтранс Пермского края помогает правоохранительным органам выявлять нарушителей на дорогах
12:05 | 2.10.2018
В Прикамье откроется первое в России представительство Китайского нефтяного университета
11:58 | 2.10.2018
Обновлённое приложение Google Maps покажет жителям Екатеринбурга, где находится ожидаемый трамвай
11:50 | 2.10.2018
Екатеринбург вошел в тройку футбольных городов России
11:33 | 2.10.2018
Дом культуры и кинозал в Красногорске сохранили свои названия
11:28 | 2.10.2018
В уральской столице проходит открытый фестиваль документального кино
10:54 | 2.10.2018
В Екатеринбурге за долги по аренде у организации арестовали фургон
10:54 | 2.10.2018
В Кургане начался запуск тепла в жилые дома
10:53 | 2.10.2018
Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета