Пермь: новости дня
15:08 | 2.10.2018
Глава Прикамья внес в Законодательное собрание проект бюджета
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края в 2019 году увеличатся на 12,7 % относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 2018 год. В 2020 году относительно 2019 года доходы вырастут на 4,7 %, в 2021 году относительно 2020 года рост составит 5,8 %.
Согласно главному документу края, расходы бюджета в 2019 году составят 122 млрд рублей. Это больше прошлогодних на 2%. При этом бюджет предстоящего года останется социальным: на социальные программы предусмотрено 70% - около 85,4 млрд рублей. Больше всего социальных средств в 2019 году будет реализовано по программам «Образование и молодежная политика» - 33,6 млрд рублей (увеличение расходов на 1%) и «Качественное здравоохранение» - 26 млрд (увеличение расходов на 8,9%).
Значительный удельный вес в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» (94,9%) составляют расходы дорожного фонда, объем которого определен на 2019 год – 12 792 258,9 тыс. рублей, на 2020 год – 14 028 288,4 тыс. рублей, на 2021 год – 14 482 136,6 тыс. рублей.
Бюджет предусматривает увеличение финансирования программы расселения жителей аварийного жилья в 2019-2021 гг. с 1,34 миллиарда рублей до 2,9 млрд руб. Эти средства предусмотрены для переселения 130 тыс. кв. м аварийного жилья.
Законопроект сформирован с дефицитом в 2019 году в размере 5,5% к собственным доходам бюджета, в 2020 году – 7,6%, 2021 году – 5,7%, что соответствует предельным размерам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и условиям соглашений с Министерством финансов Российской Федерации. Плановый дефицит составит 6,2 млрд рублей. Стоит отметить, что в проекте бюджета Пермского края на 2019-2021 годы целевые средства федерального бюджета будут учтены только после внесения федерального закона в Государственную Думу.
Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 октября 2018 года в зале заседаний Законодательного собрания, после чего бюджет рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании 18 октября.
«Впереди главный финансовый закон ждут публичные слушания, поправки на профильном комитете и первое чтение на пленарном заседании, - говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. - В законе заложены все необходимые финансовые средства на реализацию проектов в сфере строительства и объектов инфраструктуры. При этом радует, что бюджет сохранил свою социальную направленность, что является прочной базой для социальной сферы, ее стабильности. Можно также отметить частичное погашение задолженности по бюджетным кредитам, которая появилась в 2015-2017 годах, что позволяет в целом подчеркнуть большую сбалансированность бюджета Пермского края. Это говорит, прежде всего, о качественном и продуманном подходе к его формированию».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:26 | 2.10.2018
На охрану лесов из бюджета Свердловской области дополнительно выделено почти 13 млн рублей
16:19 | 2.10.2018
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку
15:23 | 2.10.2018
В администрации Екатеринбурга начались «чистки» от команды Тунгусова
15:08 | 2.10.2018
Глава Прикамья внес в Законодательное собрание проект бюджета
14:58 | 2.10.2018
На Урале в колонию отправили сотрудницу турагентства, похитившую деньги 17 клиентов
14:56 | 2.10.2018
Пять пермских футболисток вызваны в состав сборной страны
14:44 | 2.10.2018
Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»
14:42 | 2.10.2018
За сутки в Свердловской области сбили пять пешеходов
14:15 | 2.10.2018
Гроссмейстер Анатолий Карпов возглавит первую на Урале кафедру шахматного искусства
13:34 | 2.10.2018
Делегация из Омска посетила Екатеринбург для обмена опытом
12:35 | 2.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 октября 2018 года
12:30 | 2.10.2018
В Кургане по факту обнаружения двух трупов в общежитии возбуждено уголовное дело. Жильцов убили и ограбили
12:15 | 2.10.2018
В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о нападении на девушек
12:12 | 2.10.2018
Минтранс Пермского края помогает правоохранительным органам выявлять нарушителей на дорогах
12:05 | 2.10.2018
В Прикамье откроется первое в России представительство Китайского нефтяного университета
11:58 | 2.10.2018
Обновлённое приложение Google Maps покажет жителям Екатеринбурга, где находится ожидаемый трамвай
11:50 | 2.10.2018
Екатеринбург вошел в тройку футбольных городов России
11:33 | 2.10.2018
Дом культуры и кинозал в Красногорске сохранили свои названия
11:28 | 2.10.2018
В уральской столице проходит открытый фестиваль документального кино
10:54 | 2.10.2018
В Екатеринбурге за долги по аренде у организации арестовали фургон
10:54 | 2.10.2018
В Кургане начался запуск тепла в жилые дома
10:53 | 2.10.2018
Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета
10:45 | 2.10.2018
Один из участков улицы Коли Мяготина в Кургане открыли для движения
09:58 | 2.10.2018
У администрации Верх-Исетского района будет работать пункт приема опасных бытовых отходов
09:44 | 2.10.2018
У супруги уральского чиновника забрали недвижимость, приобретенную на неподтвержденные доходы
22:51 | 1.10.2018
Две екатеринбурженки поборются за сердце миллионера в реалити-шоу
22:19 | 1.10.2018
В Екатеринбурге посетительницу гипермаркета придавило упавшим стеллажом: у женщины перелом позвоночника
20:28 | 1.10.2018
Ресторатор из Екатеринбурга отдаст 10% от своей зарплаты нуждающимся депутатам Госдумы
20:19 | 1.10.2018
Бизнесмены-коммунальщики «напугали» жителей Екатеринбурга листовками о повышении платы за воду
20:07 | 1.10.2018
«Уральские авиалинии» отказались от некоторых рейсов из Екатеринбуга
19:28 | 1.10.2018
С 5 октября в Перми изменится расписание пригородных поездов
18:26 | 1.10.2018
Городские власти обсудили запуск тепла в жилые дома Перми
17:55 | 1.10.2018
В Перми появился новый лесной визит-центр на Липовой горе
17:43 | 1.10.2018
Спикер гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги
16:53 | 1.10.2018
Губернатор проинспектировал строительство социальных объектов Перми