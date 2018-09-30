Глава Прикамья внес в Законодательное собрание проект бюджета

15:08 | 2.10.2018

Вчера, 1 октября, губернатор Пермского края внес в Законодательное собрание проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.



Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края в 2019 году увеличатся на 12,7 % относительно уровня первоначально утвержденного бюджета на 2018 год. В 2020 году относительно 2019 года доходы вырастут на 4,7 %, в 2021 году относительно 2020 года рост составит 5,8 %.



Согласно главному документу края, расходы бюджета в 2019 году составят 122 млрд рублей. Это больше прошлогодних на 2%. При этом бюджет предстоящего года останется социальным: на социальные программы предусмотрено 70% - около 85,4 млрд рублей. Больше всего социальных средств в 2019 году будет реализовано по программам «Образование и молодежная политика» - 33,6 млрд рублей (увеличение расходов на 1%) и «Качественное здравоохранение» - 26 млрд (увеличение расходов на 8,9%).



Значительный удельный вес в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» (94,9%) составляют расходы дорожного фонда, объем которого определен на 2019 год – 12 792 258,9 тыс. рублей, на 2020 год – 14 028 288,4 тыс. рублей, на 2021 год – 14 482 136,6 тыс. рублей.



Бюджет предусматривает увеличение финансирования программы расселения жителей аварийного жилья в 2019-2021 гг. с 1,34 миллиарда рублей до 2,9 млрд руб. Эти средства предусмотрены для переселения 130 тыс. кв. м аварийного жилья.



Законопроект сформирован с дефицитом в 2019 году в размере 5,5% к собственным доходам бюджета, в 2020 году – 7,6%, 2021 году – 5,7%, что соответствует предельным размерам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и условиям соглашений с Министерством финансов Российской Федерации. Плановый дефицит составит 6,2 млрд рублей. Стоит отметить, что в проекте бюджета Пермского края на 2019-2021 годы целевые средства федерального бюджета будут учтены только после внесения федерального закона в Государственную Думу.



Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 октября 2018 года в зале заседаний Законодательного собрания, после чего бюджет рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании 18 октября.



«Впереди главный финансовый закон ждут публичные слушания, поправки на профильном комитете и первое чтение на пленарном заседании, - говорит председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих. - В законе заложены все необходимые финансовые средства на реализацию проектов в сфере строительства и объектов инфраструктуры. При этом радует, что бюджет сохранил свою социальную направленность, что является прочной базой для социальной сферы, ее стабильности. Можно также отметить частичное погашение задолженности по бюджетным кредитам, которая появилась в 2015-2017 годах, что позволяет в целом подчеркнуть большую сбалансированность бюджета Пермского края. Это говорит, прежде всего, о качественном и продуманном подходе к его формированию».