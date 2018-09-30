Пять пермских футболисток вызваны в состав сборной страны

14:56 | 2.10.2018

Женская национальная сборная команда России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор с 1 по 8 октября в поселке Кратово Московской области. Сбор пройдет на базе ГАУ МО «Центр спортивной подготовки № 4».



В основной состав главной команды страны от ЖФК «Звезда-2005» вызваны пять спортсменок: Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева, Ирина Подшибякина, Мария Галай и София Шишкина.



Уже 9 октября все спортсменки вернутся в расположение клуба и продолжат подготовку к 13-му туру чемпионата России, который состоится 13 октября.