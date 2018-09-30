Пермь: новости дня
14:44 | 2.10.2018
Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»
Как обозначил глава Прикамья, забота о старшем поколении всегда будет приоритетом в работе для краевых властей. «В этом году мы ввели механизм прямой компенсации на уплату взносов на капремонт, «платежка» приходит сразу за вычетом этой субсидии, это удобнее. Уже каждый третий льготополучатель перешел на такой формат, это более 14 тысяч человек, помимо этого действует механизм возмещения затрат на подключение к газу. Сейчас мы приступаем к подготовке и реализации программы «Активное долголетие», мы ее обязательно предварительно обсудим с вами, и это должен быть не просто абстрактный план, а результат системной работы. Мы выступаем именно за это. Системность должна быть во всей нашей совместной работе», — отметил Максим Решетников.
Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пенсионерам, получающим социальную пенсию, краевые власти компенсируют затраты на приобретение приставок для цифрового телевидения. Также ветеранские организации «подключат» к разъяснительной работе, чтобы переключение с аналогового на цифровое вещание прошло для людей старшего возраста максимально комфортно.
Для продвижения идеи активного долголетия в регионе, по мнению губернатора, должны быть в первую очередь созданы условия для качественных жизни и отдыха старшего поколения. Важно, чтобы позитивные изменения, происходящие в крае, например увеличение числа спортивных мероприятий, касались не только экономически активного населения, но и пожилых людей. Такие примеры уже есть: в Перми 13 октября пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пешая прогулка», в котором пожилые люди могут принять участие бесплатно. Кроме того, по мнению губернатора Максима Решетникова, нужно рассмотреть возможность участия пожилых людей в проекте «Серебряный туризм».
Также на встрече обсудили итоги работы Пермской региональной общественной организации ветеранов, глава региона Максим Решетников рассказал о текущей работе краевых властей.
По словам председателя Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежды Максютенко, в Пермском крае назрела необходимость создания регионального общественного центра для ветеранского движения. «Предполагается, что центр станет местом работы для целого ряда ветеранских движений, — рассказала она. — В качестве варианта размещения центра предлагаем рассмотреть помещение, расположенное по адресу: ул. Сибирская, 19». Губернатор Пермского края Максим Решетников идею создания центра поддержал.
В завершение встречи губернатор поздравил представителей ветеранских организаций с Днем пожилого человека.
Отметим, в состав ветеранских организаций входят люди, имеющие огромный жизненный и профессиональный опыт, в большинстве своем энергичные, эмоциональные, амбициозные. С 2018 года ветеранские организации активно включились в реализацию социальных проектов, реализуют инициативы в своих территориях. Среди проектов наибольшей популярностью пользуются программы по патриотическому воспитанию, активному досугу, расширению информационного пространства.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:26 | 2.10.2018
На охрану лесов из бюджета Свердловской области дополнительно выделено почти 13 млн рублей
16:19 | 2.10.2018
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ушел в отставку
15:23 | 2.10.2018
В администрации Екатеринбурга начались «чистки» от команды Тунгусова
15:08 | 2.10.2018
Глава Прикамья внес в Законодательное собрание проект бюджета
14:58 | 2.10.2018
На Урале в колонию отправили сотрудницу турагентства, похитившую деньги 17 клиентов
14:56 | 2.10.2018
Пять пермских футболисток вызваны в состав сборной страны
14:44 | 2.10.2018
Максим Решетников: «Взаимодействие власти и ветеранского сообщества должно быть системным»
14:42 | 2.10.2018
За сутки в Свердловской области сбили пять пешеходов
14:15 | 2.10.2018
Гроссмейстер Анатолий Карпов возглавит первую на Урале кафедру шахматного искусства
13:34 | 2.10.2018
Делегация из Омска посетила Екатеринбург для обмена опытом
12:35 | 2.10.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 октября 2018 года
12:30 | 2.10.2018
В Кургане по факту обнаружения двух трупов в общежитии возбуждено уголовное дело. Жильцов убили и ограбили
12:15 | 2.10.2018
В Екатеринбурге полиция проверяет информацию о нападении на девушек
12:12 | 2.10.2018
Минтранс Пермского края помогает правоохранительным органам выявлять нарушителей на дорогах
12:05 | 2.10.2018
В Прикамье откроется первое в России представительство Китайского нефтяного университета
11:58 | 2.10.2018
Обновлённое приложение Google Maps покажет жителям Екатеринбурга, где находится ожидаемый трамвай
11:50 | 2.10.2018
Екатеринбург вошел в тройку футбольных городов России
11:33 | 2.10.2018
Дом культуры и кинозал в Красногорске сохранили свои названия
11:28 | 2.10.2018
В уральской столице проходит открытый фестиваль документального кино
10:54 | 2.10.2018
В Екатеринбурге за долги по аренде у организации арестовали фургон
10:54 | 2.10.2018
В Кургане начался запуск тепла в жилые дома
10:53 | 2.10.2018
Челябинская область получит больше денег из федерального бюджета
10:45 | 2.10.2018
Один из участков улицы Коли Мяготина в Кургане открыли для движения
09:58 | 2.10.2018
У администрации Верх-Исетского района будет работать пункт приема опасных бытовых отходов
09:44 | 2.10.2018
У супруги уральского чиновника забрали недвижимость, приобретенную на неподтвержденные доходы
22:51 | 1.10.2018
Две екатеринбурженки поборются за сердце миллионера в реалити-шоу
22:19 | 1.10.2018
В Екатеринбурге посетительницу гипермаркета придавило упавшим стеллажом: у женщины перелом позвоночника
20:28 | 1.10.2018
Ресторатор из Екатеринбурга отдаст 10% от своей зарплаты нуждающимся депутатам Госдумы
20:19 | 1.10.2018
Бизнесмены-коммунальщики «напугали» жителей Екатеринбурга листовками о повышении платы за воду
20:07 | 1.10.2018
«Уральские авиалинии» отказались от некоторых рейсов из Екатеринбуга
19:28 | 1.10.2018
С 5 октября в Перми изменится расписание пригородных поездов
18:26 | 1.10.2018
Городские власти обсудили запуск тепла в жилые дома Перми
17:55 | 1.10.2018
В Перми появился новый лесной визит-центр на Липовой горе
17:43 | 1.10.2018
Спикер гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги
16:53 | 1.10.2018
Губернатор проинспектировал строительство социальных объектов Перми