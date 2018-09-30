Пермь: новости дня
13:06 | 2.10.2018
Депутаты Госдумы поделятся успешным опытом Пермского края на федеральном уровне
Как отметил глава региона, оба этих проекта направлены на создание более комфортных условий для жизни населения. «Мы понимаем, что для жителей территорий края важно иметь возможность культурно провести свой досуг, поэтому краевые власти особое внимание уделяют реализации этих проектов и информированию граждан по актуальным вопросам», — обозначил Максим Решетников.
Министр информационного развития и связи Прикамья Игорь Никитин отметил, что Пермский край готов к переходу на цифровое телевещание в 2019 году. Около 99 % населения региона получат возможность подключения цифрового телевидения. 234 населенных пункта, где население менее 100 тысяч человек, не попадают в зону охвата цифрового телевещания. Для этих жителей предусмотрена помощь по подключению спутникового телевидения.
Социальная поддержка в размере до 1000 рублей будет оказана категории жителей, проживающих в зоне охвата цифровым вещанием, для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6000 рублей тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, — для покупки спутниковой тарелки.
С 2017 года в Пермском крае реализуется федеральный проект «Местный дом культуры». За это время жители десятков территорий региона получили возможность посещать обновленные дома культуры. На 2017–2019 годы предусмотрено 130 млн рублей. На эти деньги планируется привести в порядок не менее 150 домов культуры, которые ежегодно смогут принимать порядка 300 тысяч жителей и 9 тысяч участников творческих коллективов.
Депутаты Госдумы, в свою очередь, поддержали краевые проекты и выразили готовность поддержать родной регион на федеральном уровне.
Алексей Бурнашов, комментируя встречу с губернатором, обозначил важность таких мероприятий для развития Пермского края. «Некоторые вопросы Прикамья могут решаться на федеральном уровне, мы, как представители региона в Госдуме, готовы подключаться к этому процессу. Именно поэтому важно проводить такие встречи, они позволяют синхронизировать действия на федеральном и региональном уровнях», — обозначил депутат.
Дмитрий Сазонов по итогам встречи отметил, что важно еще и представлять на федеральном уровне успешный опыт Пермского края. В качестве примера депутат привел цифровые разработки, такие как сервис «Умный свет», цифровизация государственных услуг и работа портала «Управляем вместе».
По словам депутатов, все озвученные инициативы и проекты, реализуемые в Прикамье, направлены на повышение качества жизни прикамцев.
© «Вечерние Ведомости»
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