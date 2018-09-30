В Прикамье ведется проверка по факту применения насилия к воспитаннику детсада

12:21 | 2.10.2018

28 сентября в Березниках в детском саду помощник воспитателя на несколько минут заклеила ребенку рот скотчем. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, действиям должностных лиц дошкольного учреждения будет дана правовая оценка. Следователь примет процессуальное решение по результатам проверки.