Минтранс Пермского края помогает правоохранительным органам выявлять нарушителей на дорогах

12:12 | 2.10.2018

В связи с участившимися ДТП в жилых зонах сотрудники Госавтоинспекции краевого центра обратились в министерство транспорта с просьбой оказать содействие в проведении мероприятий по выявлению нарушителей скоростного режима. С этой целью инспекторам были выделены мобильные комплексы фотовидеофиксации, которые регистрируют нарушения.



К сожалению, пешеходы не могут чувствовать себя в безопасности, находясь во дворе, по причине превышения скоростного режима водителями транспортных средств. Анализ данных по аварийности показывает, что с начала 2018 года на территории краевого центра произошло 51 ДТП в жилой зоне, в 1 случае пешеход погиб и 52 получили различные травмы.



1 октября 2018 года в Дзержинском районе сотрудниками полка ДПС, в рамках надзора за дорожным движением, было выявлено 73 нарушения скоростного режима. В отношении водителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ.



ГИБДД и министерство транспорта напоминают водителям о необходимости соблюдения скорости, уважительного отношения к пешеходам. Максимальная скорость движения в жилой зоне или на дворовой территории в настоящее время составляет 20 км/ч. Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, на сколько водитель превысил допустимую скорость, и может составлять от 500 рублей до лишения прав на 12 месяцев.