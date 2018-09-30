В Прикамье откроется первое в России представительство Китайского нефтяного университета

12:05 | 2.10.2018

На базе гимназии № 2 (г. Пермь) откроется представительский центр Китайского нефтяного университета (КНУ), сообщает министерство образования и науки Пермского края. Соответствующий документ был подписан во время визита пермской делегации в Китай.



Данный центр в Перми станет первым представительством китайского вуза в России. Сотрудники центра помогут школьникам Пермского края и соседних регионов получать актуальную информацию о возможностях образования в Китае по нефтяным специальностям.



«Мы видим, что положительная динамика отношений между Россией и Китаем будет сохраняться на протяжении еще долгого времени. Поэтому логично уделять должное внимание стратегическому взаимодействию с такими партнерами, в том числе и в сфере образования. Пермская гимназия № 2 всегда была в авангарде лингвистического образования не только нашего региона, но и страны. Неудивительно, что именно они первыми реализуют этот проект», — пояснила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.



По словам директора Института международного образования КНУ Луань Фэнци, заключению соглашения предшествовала длительная история плодотворного сотрудничества с пермской гимназией: «Россия для нас один из важнейших партнеров по рекрутингу студентов. С учетом наших партнерских отношений с 2015 года мы приняли решение открыть первое представительство именно в Перми».



Важно, что открытие представительства позволит гимназии получить квоту на бесплатное обучение своих выпускников. «Создание представительства открывает нашим выпускникам возможности для получения бесплатного образования в Китае через участие в государственных стипендиальных программах КНР», — сообщила директор гимназии № 2 Людмила Суханова.



Предполагается, что открытие представительства состоится летом 2019 года.



Кроме того, в рамках работы пермской делегации в Китае установлены официальные отношения между МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми и Наньчанской школой иностранных языков — ведущим лингвистическим учреждением средней ступени в провинции Цзянси. Ожидается, что первые совместные мероприятия с Наньчанской школой иностранных языков пройдут уже в феврале 2019 года.



Напомним, пермская делегация посетила Китай с бизнес-миссией 25–27 сентября. В частности, в рамках Дней Пермского края в КНР состоялась выставка образования региона, где были представлены ведущие пермские вузы. На выставке много внимания уделили обмену учащимися.