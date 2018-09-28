Завтра в Перми стартуют дни маркетинга «Энергия бизнеса – маркетинг и продажи»

19:08 | 1.10.2018

Дни маркетинга в Перми уже в третий раз собирают отраслевых специалистов, руководителей отделов и первых лиц компаний для обмена опытом, идеями и информацией о новых продуктах, сервисах, возможностях.



2-3 октября в Перми пройдут дни маркетинга «Энергия бизнеса – маркетинг и продажи».



Среди участников конференции: команда ВКонтакте, myTarget – рекламная платформа Mail.Ru Group, школа контента Майи Богдановой, система «SeoPult», сервис работы с клиентским потоком Callibri, «Ашманов и Партнеры», Ия Имшинецкая, Анна Бочарова и многие другие.



Мероприятия конференции пройдут одновременно в четырех залах Дворца молодежи (улица Петропавловская, 185).



Принять участие может любой желающий. Кроме мастер-классов, в ходе мероприятия будет работать ярмарка вакансий и книжная лавка.



Подробная программа, имена спикеров на маркетинг-пермь.рф.